Трамп обдумує розгортання приватної армії в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

За даними видання, американські приватні військові фірми можуть бути розгорнуті в Україні в рамках довгострокового мирного плану.

Повідомляється, що Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо дозволу озброєним підрядникам допомагати будувати укріплення для захисту американських інтересів у країні.

Цей план розробляється як обхідний шлях після того, як президент США пообіцяв, що американські війська не будуть розміщені в Україні.

Відомо, що американських підрядників можуть розгорнути для допомоги у відбудові оборонних споруд України на передовій, нових баз та захисту американського бізнесу.

Водночас присутність приватних солдатів слугуватиме стримуючим фактором, який завадить російському диктатору Володимиру Путіну порушити остаточне припинення вогню.

Цей план обговорюється разом із низкою інших так званих гарантій безпеки, розроблених коаліцією охочих на чолі з Британією та Францією, які стануть основою довгострокового мирного плану.