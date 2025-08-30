Трамп обдумує розгортання приватної армії в Україні
Американський президент Дональд Трамп обговорює з європейськими союзниками можливість розгортання американських приватних військових підрядників в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
За даними видання, американські приватні військові фірми можуть бути розгорнуті в Україні в рамках довгострокового мирного плану.
Повідомляється, що Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо дозволу озброєним підрядникам допомагати будувати укріплення для захисту американських інтересів у країні.
Цей план розробляється як обхідний шлях після того, як президент США пообіцяв, що американські війська не будуть розміщені в Україні.
Відомо, що американських підрядників можуть розгорнути для допомоги у відбудові оборонних споруд України на передовій, нових баз та захисту американського бізнесу.
Водночас присутність приватних солдатів слугуватиме стримуючим фактором, який завадить російському диктатору Володимиру Путіну порушити остаточне припинення вогню.
Цей план обговорюється разом із низкою інших так званих гарантій безпеки, розроблених коаліцією охочих на чолі з Британією та Францією, які стануть основою довгострокового мирного плану.
Видання зазначає, що остаточні деталі, які включають патрулювання повітряного простору, навчання та місії ВМС у Чорному морі, можуть бути оголошені вже цими вихідними після тижнів дипломатичної активності, спричиненої переговорами Трампа з Путіним на Алясці.
Відправка миротворчих військ в Україну
Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч президента Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Головною темою обговорення звісно стали гарантії безпеки для України.
Союзники розглянули можливість гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.
У ході переговорів президент США Дональд Трамп підтвердив участь США у цих гарантіях, однак наголосив, що основне навантаження має лягти на європейських партнерів.
Він також виключив відправку американських військових до України.
Натомість "коаліція рішучих" оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні. Після зустрічі у Білому домі близько 10 країн погодились відправити війська до України. Коаліція також направить своїх військових планувальників до США для консультацій.
Зауважимо, що вчора, 29 серпня, Зеленський повідомив, що є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну.