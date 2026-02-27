Трамп незадоволений діалогом з Іраном: "Війни не хочу, але ядерної зброї не буде"

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Позиція Білого дому

Президент США підкреслив, що не є прихильником силового сценарію, проте розглядає його як крайній захід через позицію Тегерана.

За словами Трампа, іранська сторона відмовляється дати чіткі гарантії повної відмови від розробки ядерної зброї.

"Я не хочу застосовувати силу, але іноді доводиться... Іран ніколи не матиме ядерної зброї. Не за мого керівництва", - наголосив американський лідер.

Він додав, що хоча рішення про удар ще не прийняте, Вашингтон все ще прагне укласти нову угоду вже зараз.

Дипломатичні зусилля та зміна режиму

Попри жорстку риторику, США продовжують шукати дипломатичні шляхи через посередників. Зокрема, очікується зустріч віцепрезидента Джей Ді Венса з міністром закордонних справ Оману.

Водночас Трамп не виключив, що ситуація може призвести до падіння чинної влади в Тегерані.

"В Ірані може відбутися зміна режиму, а може й ні", - зазначив він, додавши, що такий розвиток подій міг би бути позитивним.