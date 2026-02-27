Трамп незадоволений діалогом з Іраном: "Війни не хочу, але ядерної зброї не буде"
Сполучені Штати наразі не ухвалили остаточного рішення щодо можливості завдання військового удару по Ірану, попри невдоволення перебігом ядерних переговорів.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Читайте також: За крок до війни? Британія та США вивозять персонал посольств з Близького Сходу
Позиція Білого дому
Президент США підкреслив, що не є прихильником силового сценарію, проте розглядає його як крайній захід через позицію Тегерана.
За словами Трампа, іранська сторона відмовляється дати чіткі гарантії повної відмови від розробки ядерної зброї.
"Я не хочу застосовувати силу, але іноді доводиться... Іран ніколи не матиме ядерної зброї. Не за мого керівництва", - наголосив американський лідер.
Він додав, що хоча рішення про удар ще не прийняте, Вашингтон все ще прагне укласти нову угоду вже зараз.
Дипломатичні зусилля та зміна режиму
Попри жорстку риторику, США продовжують шукати дипломатичні шляхи через посередників. Зокрема, очікується зустріч віцепрезидента Джей Ді Венса з міністром закордонних справ Оману.
Водночас Трамп не виключив, що ситуація може призвести до падіння чинної влади в Тегерані.
"В Ірані може відбутися зміна режиму, а може й ні", - зазначив він, додавши, що такий розвиток подій міг би бути позитивним.
Напруженість у регіоні зростає
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп називав ключовою метою переговорів з Тегераном повну відмову останнього від розробки ядерної зброї.
Проте, за даними ЗМІ, Іран відкинув запропоновану Трампом ядерну угоду, що фактично зайшло у глухий кут.
На тлі відсутності дипломатичного прогресу Трампу вже представили варіанти дій на випадок остаточного припинення переговорів.
Ситуація навколо регіону залишається вкрай напруженою - Велика Британія та США вже почали вивозити сім’ї дипломатів з Ірану, що багато експертів розцінюють як крок до можливого початку військового конфлікту.