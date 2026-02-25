Трамп назвав ключову ціль переговорів з Іраном

Сполучені Штати ніколи не дозволять Ірану мати ядерну зброю, хоча для Білого дому попри все пріоритетним залишається шлях дипломатії.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Конгресі.

"Вони (Іран – ред.) вже розробили ракети, які можуть загрожувати Європі та нашим базам за кордоном, і вони працюють над створенням ракет, які незабаром досягнуть Сполучених Штатів Америки", - заявив Трамп.

Він також підкреслив, що представників Тегерану вже попередили, щоб вони не робили жодних майбутніх спроб відновити свою стратегічну програму озброєння, зокрема ядерної зброї. Проте вони продовжують вести певні роботи.

"Ми ведемо з ними переговори. Вони хочуть укласти угоду, але ми не чули цих таємничих слів "у нас ніколи не буде ядерної зброї", - додав він.

За словами президента США, для всіх було б краще вирішити цю проблему дипломатичним шляхом.

"Але одне можна сказати точно: я ніколи не дозволю спонсору тероризму номер один у світі, яким вони є, безумовно, мати ядерну зброю. Не можна цього допустити", - підкреслив Трамп.