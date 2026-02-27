ua en ru
Трамп недоволен диалогом с Ираном: "Войны не хочу, но ядерного оружия не будет"

США, Пятница 27 февраля 2026 22:50
UA EN RU
Трамп недоволен диалогом с Ираном: "Войны не хочу, но ядерного оружия не будет" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Соединенные Штаты пока не приняли окончательного решения о возможности нанесения военного удара по Ирану, несмотря на недовольство ходом ядерных переговоров.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Позиция Белого дома

Президент США подчеркнул, что не является сторонником силового сценария, однако рассматривает его как крайнюю меру из-за позиции Тегерана.

По словам Трампа, иранская сторона отказывается дать четкие гарантии полного отказа от разработки ядерного оружия.

"Я не хочу применять силу, но иногда приходится... Иран никогда не будет иметь ядерного оружия. Не при моем руководстве", - подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что хотя решение об ударе еще не принято, Вашингтон все еще стремится заключить новое соглашение уже сейчас.

Дипломатические усилия и смена режима

Несмотря на жесткую риторику, США продолжают искать дипломатические пути через посредников. В частности, ожидается встреча вице-президента Джей Ди Вэнса с министром иностранных дел Омана.

В то же время Трамп не исключил, что ситуация может привести к падению действующей власти в Тегеране.

"В Иране может произойти смена режима, а может и нет", - отметил он, добавив, что такое развитие событий могло бы быть положительным.

Напряженность в регионе растет

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп называл ключевой целью переговоров с Тегераном полный отказ последнего от разработки ядерного оружия.

Однако, по данным СМИ, Иран отверг предложенную Трампом ядерную сделку, что фактически зашло в тупик.

На фоне отсутствия дипломатического прогресса Трампу уже представили варианты действий на случай окончательного прекращения переговоров.

Ситуация вокруг региона остается крайне напряженной - Великобритания и США уже начали вывозить семьи дипломатов из Ирана, что многие эксперты расценивают как шаг к возможному началу военного конфликта.

