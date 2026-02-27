Переговорам кінець? Трампу представили варіанти військових дій проти Ірану, - Axios
У четвер 26 лютого головний американський воєначальник на Близькому Сході Бред Купер поінформував президента США Дональда Трампа про варіанти можливих військових дій проти Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Читайте також: Трамп назвав ключову мету переговорів з Іраном
Як пише видання, це був перший раз, коли командувач Центрального командування армії США на Близькому Сході, адмірал Купер, поінформував Трампа після початку кризи з Іраном, що виникла в грудні 2025 року.
За словами чиновника США, на брифінгу в четвер був присутній також голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн.
Брифінг відбувся в той час, як у Женеві завершився третій раунд американо-іранських переговорів щодо ядерної проблеми.
Багато хто в адміністрації Трампа розглядав цю зустріч як останній шанс для дипломатії перед тим, як Трамп ухвалить рішення про початок війни.
Однак за словами високопоставленого американського чиновника, переговори були "позитивними", але жодних деталей він не навів. Водночас глава МЗС Ірану Аббаса Арагчі заявив, що ядерні переговори в Женеві привели до взаєморозуміння з деяких питань, але залишили прогалини з інших.
Варто додати, що згідно із заявою Арагчі та глави МЗС Оману Бадра Альбусаіді, наступним кроком у переговорах стануть консультації у Вашингтоні та Тегерані. Потім наступного тижня у Відні відбудуться дискусії між експертами з ядерної енергетики.
Також глава іранського МЗС анонсував, що наступного тижня вже "четвертий раунд переговорів".
Що ще відомо про переговори і підготовку до війни
Нагадаємо, вночі видання WSJ опублікувало деталі третього раунду переговорів між США та Іраном щодо ядерної угоди.
Джерела розповіли, що посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зажадали, щоб Іран знищив три основних своїх ядерних об'єкти та передав весь збагачений уран, що залишився, США.
Крім того, вони додали, що будь-яка ядерна угода має діяти безстроково, а не припинити свою дію, як це було у випадку з договором, укладеним з колишнім президентом США Бараком Обамою.
Іран зі свого боку відкинув ідею перенесення запасів урану за кордон, а також виступив проти припинення збагачення урану, демонтажу своїх ядерних об'єктів і постійних обмежень своєї ядерної програми.
У зв'язку з проблемою домовиться, президент США Дональд Трамп не виключає військового варіанту вирішення питання. За даними Reuters, Вашингтон розглядає варіанти починаючи від точкових ударів - і до стратегії зміни режиму в Ірані.
Також як відомо, в останній приблизно місяць США перекинули в регіон багато авіації, кораблів та іншої військової техніки.