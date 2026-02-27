Переговорам кінець? Трампу представили варіанти військових дій проти Ірану, - Axios

У четвер 26 лютого головний американський воєначальник на Близькому Сході Бред Купер поінформував президента США Дональда Трампа про варіанти можливих військових дій проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як пише видання, це був перший раз, коли командувач Центрального командування армії США на Близькому Сході, адмірал Купер, поінформував Трампа після початку кризи з Іраном, що виникла в грудні 2025 року.

За словами чиновника США, на брифінгу в четвер був присутній також голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн.

Брифінг відбувся в той час, як у Женеві завершився третій раунд американо-іранських переговорів щодо ядерної проблеми.

Багато хто в адміністрації Трампа розглядав цю зустріч як останній шанс для дипломатії перед тим, як Трамп ухвалить рішення про початок війни.

Однак за словами високопоставленого американського чиновника, переговори були "позитивними", але жодних деталей він не навів. Водночас глава МЗС Ірану Аббаса Арагчі заявив, що ядерні переговори в Женеві привели до взаєморозуміння з деяких питань, але залишили прогалини з інших.

Варто додати, що згідно із заявою Арагчі та глави МЗС Оману Бадра Альбусаіді, наступним кроком у переговорах стануть консультації у Вашингтоні та Тегерані. Потім наступного тижня у Відні відбудуться дискусії між експертами з ядерної енергетики.

Також глава іранського МЗС анонсував, що наступного тижня вже "четвертий раунд переговорів".