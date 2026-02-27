ua en ru
За крок до війни? Британія та США вивозять персонал посольств з Близького Сходу

Велика Британія, П'ятниця 27 лютого 2026 18:17
UA EN RU
За крок до війни? Британія та США вивозять персонал посольств з Близького Сходу Фото: США та Британія евакуюють персонал посольств в Ірані (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Велика Британія та США розпочали евакуацію дипломатичного персоналу та членів їхніх родин з Ірану та Ізраїлю через критичне загострення безпекової ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Читайте також: Переговорам кінець? Трампу представили варіанти військових дій проти Ірану, - Axios

Рішення Лондона та Вашингтона

За даними видання, уряд Великої Британії вирішив тимчасово вивести своїх співробітників з Ірану. У Міністерстві закордонних справ країни зазначили, що дипломатичне представництво продовжує роботу, проте в дистанційному форматі.

"Через поточну ситуацію з безпекою ми вжили запобіжного заходу для тимчасового виведення британського персоналу з Ірану", - йдеться у повідомленні на урядовому порталі Британії.

Водночас Державний департамент США наказав родинам дипломатів та персоналу, який не задіяний у надзвичайних ситуаціях, залишити територію Ізраїлю.

Американське посольство також закликало громадян США якнайшвидше скористатися комерційними рейсами для виїзду з країни.

"Люди можуть розглянути можливість виїзду з Ізраїлю, поки доступні комерційні рейси", - наголосили у дипломатичній установі США.

Причини ескалації

Напруга в регіоні зросла після провалу чергового раунду переговорів щодо ядерної програми Тегерана.

Президент США Дональд Трамп під час свого виступу підтвердив, що Вашингтон розглядає різні сценарії, аби не допустити появи ядерної зброї в Ірану.

На тлі дипломатичного глухого кута США протягом останнього місяця активно нарощували військову присутність у регіоні, посилюючи флот та авіаційні угруповання.

Криза навколо Ірану

Нагадаємо, ситуація навколо іранської ядерної програми загострилася після того, як Дональд Трамп назвав ключовою ціллю майбутніх переговорів повну відмову Тегерана від розробки атомної зброї.

Однак, за даними WSJ, Іран офіційно відкинув пропозиції Трампа щодо нової ядерної угоди, що фактично заблокувало дипломатичний шлях розв'язання кризи.

Після провалу діалогу американському президенту представили перелік варіантів подальших дій, що свідчило про завершення етапу перемовин.

Як раніше повідомляло Reuters, серед можливих сценаріїв відповіді США розглядалися заходи від точкових ударів по інфраструктурі до стратегії зміни режиму в Ірані.

Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
