Іран відкидає ядерну угоду Трампа: WSJ дізналося деталі переговорів

Переговори між США та Іраном у Женеві, які відбулися 26 лютого, закінчилися без укладення угоди. Позиції сторін з ключових питань, як і раніше, далекі одна від одної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Під час переговорів посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер заявили, що Іран має знищити три свої основні ядерні об'єкти - у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Крім того, Тегеран має передати США весь збагачений уран, що залишився.

Також американські посланці сказали, що будь-яка ядерна угода має діяти безстроково, а не припиняти свою дію, як це було у випадку з ядерною угодою, укладеною за адміністрації Барака Обами.

Як відомо, Дональд Трамп під час першого президентського терміну вийшов із цієї угоди (Спільного всеосяжного плану дій), знову запровадивши жорсткі санкції проти Ірану.

Повертаючись до переговорів у Женеві, Іран відкинув ідею перенесення запасів урану за кордон. Також Тегеран виступає проти припинення збагачення урану, демонтажу своїх ядерних об'єктів і постійних обмежень своєї ядерної програми.

Водночас глава МЗС Оману і представник США сказали, що сторони досягли прогресу і, ймовірно, зустрінуться знову для переговорів. За словами представника Оману, переговори на рівні технічних експертів продовжаться у Відні наступного тижня.

Зазначимо, що вимоги США прозвучали після того, як Трамп у вівторок під час послання Конгресу попередив, що Іран продовжує розробляти ядерну зброю і балістичні ракети, які здатні вразити США.

Також виходячи з відкритих джерел і заяв американських чиновників, Трамп погрожував військовими діями, якщо угоди не буде досягнуто. Паралельно він продовжував розгортати бойові сили в регіоні в рамках підготовки до удару.