Новий пакет санкцій ЄС проти Росії б'є по енергетиці, банках і технологіях

Європейський Союз офіційно схвалив новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані на скорочення доходів Кремля і запобігання обходу санкцій через треті країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Офіційному журналі ЄС .

Рішення Ради ЄС додає 45 компаній до списку структур, що підтримують військовий та промисловий комплекс Росії.

Серед них - підприємства з третіх країн, які допомагають Москві обходити експортні обмеження та отримувати технології подвійного призначення, включно з верстатами, електронікою та комплектуючими для дронів.

До списку увійшли 12 компаній у Китаї та Гонконзі.

Заборона на імпорт скрапленого газу і нові торговельні обмеження

З 25 квітня 2026 року, а для довгострокових контрактів з 1 січня 2027 року, ЄС запроваджує повну заборону на купівлю, імпорт і передачу скрапленого природного газу з Росії. Забороняється також надання будь-яких технічних або фінансових послуг, пов'язаних із цими поставками.

ЄС також ввів повну заборону на угоди з двома великими російськими нафтовими компаніями, ПАТ "Роснефть" і "Газпромнефть", а також запроваджує санкції проти 118 додаткових суден так званого тіньового флоту, які дали змогу Росії обійти попередні заходи.

Нові санкції стосуються й експорту товарів, які можуть посилювати російську промисловість, включно з металами, керамікою, гумовими виробами та будівельними матеріалами. ЄС також додав додаткові обмеження на експорт обладнання, що використовується у військових системах.

Удар по фінансовій і криптовалютній інфраструктурі

Санкції розширюють заборону на фінансові операції з російськими банками та організаціями, під'єднаними до платіжних систем Центрального банку Росії, включно з "Мир" і "СБП". Обмеження поширюються і на компанії, що надають криптопослуги та електронні платежі громадянам і компаніям з Росії.

ЄС додав вісім нових фінансових структур до санкційних списків і заборонив надання послуг, пов'язаних із криптоактивами. Це зроблено для того, щоб припинити використання криптовалютних мереж для обходу санкцій.

Нові обмеження для туризму і технологічних послуг

Документ також забороняє надання Росії низки комерційних і туристичних послуг, включно з діяльністю туроператорів, геологорозвідкою і технічним консультуванням. Ці заходи спрямовані на скорочення доходів від несуттєвих галузей і зниження технологічних можливостей Москви.

ЄС також обмежує співпрацю з підприємствами, що працюють в особливих економічних зонах та інноваційних кластерах Росії, включно з Арктичною і Далекосхідною зонами. Заборонено участь у нових проєктах, створення спільних підприємств і фінансування таких компаній.

Контроль за дипломатами і кроки щодо захисту бізнесу

Рада ЄС вводить механізм повідомлення для російських дипломатів і співробітників консульств під час пересування всередині Шенгенської зони. Це пов'язано зі зростанням розвідувальної активності Росії в Європі.

Крім того, Євросоюз продовжив терміни виходу європейських компаній з російського ринку, підкресливши, що в Росії "більше не діє верховенство права", а іноземні активи піддаються ризику експропріації.

Нові заборони на підключення до фінансових систем Росії

З 25 червня 2024 року юрособам, організаціям або структурам, які зареєстровані в ЄС, але діють за межами Росії, заборонено підключатися до системи передавання фінансових повідомлень СПФС Центрального банку Росії або аналогічних російських спеціалізованих систем.

З 25 січня 2026 року ця заборона розширюється - заборонено під'єднання до будь-яких систем Центрального банку Росії та інших російських систем із фінансовою функціональністю, включно із системою швидких платежів (СБП) і "Мир".

Заборона поширюється також на трансакції з іноземними юридичними особами, які використовують СПФС або аналогічні російські системи. Винятки допустимі для контрактів, укладених до 24 жовтня 2025 року, з виконанням до 25 квітня 2026-го.

Посилення контролю над фінансовими та платіжними інститутами

Забороняється прямо або побічно вступати в угоди з організаціями поза ЄС, які надають крипто-послуги або платіжні послуги, якщо вони обслуговують суб'єкти, що потрапили під санкції, або підтримують військові дії Росії.

Під обмеження підпадають також "дзеркальні" або "спадкоємні" структури цих організацій - якщо вони зберігають ідентичність брендів, інфраструктури, користувачів і управління.

Винятки зроблено для контрактів, укладених до 24 жовтня 2025 року, за аналогією з іншими розділами, і для отримання платежів за зобов'язаннями з уже чинних договорів.

Нові обмеження на участь і діяльність у спеціальних зонах Росії

Забороняється набувати або розширювати участь у російських юридичних особах, зареєстрованих в особливих економічних, інноваційних або преференційних зонах.

Забороняється створювати спільні підприємства, філії чи представництва в цих зонах або укладати договори на постачання до них товарів, послуг, інтелектуальної власності.

З 25 січня 2026 року забороняється зберігати наявні частки, контракти або участь, якщо вони пов'язані з такими зонами.

Обмеження також поширюються на фінансування, інвестиційні послуги та трансфери, пов'язані із суб'єктами в таких зонах.

Сектор послуг, програмне забезпечення та консультації

Забороняється надавати юридичні, аудиторські, консалтингові, ІТ-послуги, послуги штучного інтелекту, квантових обчислень та ін. російському уряду або організаціям, зареєстрованим у Росії.

Можна вимагати спеціального дозволу в окремих випадках, якщо послуги не потрапляють під прямі заборони.

Винятки можливі для захисту права на судовий захист, визнання/виконання судових рішень, рішень у надзвичайних гуманітарних або технологічних ситуаціях.

Також вводиться заборона на операції з криптоактивами.

Візові та транзитні повідомлення дипломатам

Російські дипломати, консули та їхні сім'ї, які мають посвідку на проживання або візу, у разі наміру в'їхати або транзитувати через територію держави ЄС, зобов'язані повідомляти про поїздку не менше ніж за 24 години.

Це правило не стосується неповнолітніх і сімей, які не входять до господарства дипломатичного представництва.

Для такого обов'язку діє з 25 січня 2026 року.

Також держави ЄС можуть запроваджувати національні заходи, що вимагають дозволу для транзиту росіян-дипломатів, за умови дотримання міжнародних зобов'язань.