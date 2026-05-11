Трамп назвав відповідь Ірану на мирну пропозицію "повністю неприйнятною"

Президент США Дональд Трамп відкинув відповідь Ірану на американську мирну пропозицію, назвавши її "повністю неприйнятною". Пакистан, який виступає посередником, передав іранську відповідь Вашингтону. Водночас через Ормузьку протоку вперше з початку війни пройшов катарський танкер із зрідженим газом.

Що запропонував Іран

За даними іранських ЗМІ, відповідь Тегерана передбачає негайне припинення війни на всіх фронтах - зокрема в Лівані, - зупинку американської морської блокади, гарантії відсутності нових ударів по Ірану та скасування санкцій, включно із забороною на продаж іранської нафти. WSJ з посиланням на анонімні джерела повідомив, що Іран також запропонував розбавити частину високозбагаченого урану і передати залишок третій країні.

США пропонували спочатку припинити бойові дії, а вже потім переходити до більш складних питань - зокрема ядерної програми Ірану. Тегеран наполягає на вирішенні всього одразу.

Реакція Трампа

"Щойно прочитав відповідь так званих "представників" Ірану. Мені це не подобається - повністю неприйнятною", - написав Трамп у Truth Social без подальших пояснень.

Протока відкривається частково

Попри дипломатичний глухий кут, через Ормузьку протоку пройшли два судна. Катарський танкер Al Kharaitiyat з зрідженим газом - перший катарський LNG-носій, що перетнув протоку з початку війни 28 лютого, - попрямував до пакистанського порту Касім. Також пройшов панамський балкер, що слідував до Бразилії, - маршрутом, визначеним іранськими збройними силами.

Водночас над кількома країнами Перської затоки в неділю зафіксували ворожі дрони - попри місячне перемир'я.