Війна Ізраїлю і США проти Ірану ще не закінчена, - Нетаньягу

21:43 10.05.2026 Нд
2 хв
Що сказав Нетаньягу про війну проти Ірану?
Едуард Ткач
Війна Ізраїлю і США проти Ірану ще не закінчена, - Нетаньягу Фото: Біньямін Нетаньягу (Getty Images)
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що в Ірані "попереду ще багато роботи", давши зрозуміти, що війна ще не закінчена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і CBS News.

За словами Нетаньягу, спільна американо-ізраїльська війна проти Ірану "досягла багато чого, але вона ще не закінчена".

Зокрема, Іран не відмовився від збагаченого урану, не демонтував свої ядерні об'єкти, не припинив підтримку своїх "регіональних маріонеток" і не погодився на будь-які обмеження своєї програми балістичних ракет.

"Зараз ми багато чого погіршили, але це все ще існує, і попереду багато роботи", - сказав прем'єр-міністр Ізраїлю.

На запитання про те, як вчинити з високозбагаченим ураном, який залишається ключовим питанням переговорів, Нетаньягу відповів, що його можна фізично вивезти з Ірану.

При цьому він відмовився назвати будь-які терміни вивезення збагаченого урану, назвавши це "надмірно важливою місією".

Війна на Близькому Сході

Нагадаємо, кілька тижнів тому Нетаньягу теж говорив, що зусилля США та Ізраїлю проти Ірану ще не завершені, і в будь-який день можуть статися нові події.

До слова, на початку травня президент США Дональд Трамп надіслав до Конгресу листа, в якому оголосив про завершення війни в Ірані. Однак сьогодні в інтерв'ю він сказав, що Іран розгромлений, але війна ще не завершена і у США є потенційні цілі.

Незважаючи на це, варто зазначити, що за даними The Wall Street Journal, США та Іран можуть відновити переговори в Пакистані вже наступного тижня.

