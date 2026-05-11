Трамп назвал ответ Ирана на мирное предложение "полностью неприемлемым"

00:37 11.05.2026 Пн
2 мин
Катарский танкер со сжиженным газом впервые прошел проливом, но мира до сих пор нет
Екатерина Коваль
Трамп назвал ответ Ирана на мирное предложение "полностью неприемлемым" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп отверг ответ Ирана на американское мирное предложение, назвав его "полностью неприемлемым". Пакистан, который выступает посредником, передал иранский ответ Вашингтону. В то же время через Ормузский пролив впервые с начала войны прошел катарский танкер со сжиженным газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Arab News.

Что предложил Иран

По данным иранских СМИ, ответ Тегерана предусматривает немедленное прекращение войны на всех фронтах - в частности в Ливане, - остановку американской морской блокады, гарантии отсутствия новых ударов по Ирану и отмену санкций, включая запрет на продажу иранской нефти. WSJ со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Иран также предложил разбавить часть высокообогащенного урана и передать остаток третьей стране.

США предлагали сначала прекратить боевые действия, а уже потом переходить к более сложным вопросам - в частности ядерной программе Ирана. Тегеран настаивает на решении всего сразу.

Реакция Трампа

"Только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне это не нравится - полностью неприемлемым", - написал Трамп в Truth Social без дальнейших объяснений.

Пролив открывается частично

Несмотря на дипломатический тупик, через Ормузский пролив прошли два судна. Катарский танкер Al Kharaitiyat со сжиженным газом - первый катарский LNG-носитель, пересекший пролив с начала войны 28 февраля, - направился в пакистанский порт Касим. Также прошел панамский балкер, следовавший в Бразилию, - по маршруту, определенному иранскими вооруженными силами.

В то же время над несколькими странами Персидского залива в воскресенье зафиксировали вражеские дроны - несмотря на месячное перемирие.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля и США против Ирана еще не завершена. По его словам, впереди "еще много работы".

В начале мая президент США Дональд Трамп направил в Конгресс письмо, в котором официально объявил об объявлении о завершении войны. Однако впоследствии в интервью он уточнил: Иран разгромлен, но война еще не закончена, и у США есть потенциальные цели для ударов.

В то же время, по данным The Wall Street Journal, США и Иран могут провести новый раунд переговоров в Пакистане уже на следующей неделе.

