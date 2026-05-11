Трамп назвал ответ Ирана на мирное предложение "полностью неприемлемым"

Президент США Дональд Трамп отверг ответ Ирана на американское мирное предложение, назвав его "полностью неприемлемым". Пакистан, который выступает посредником, передал иранский ответ Вашингтону. В то же время через Ормузский пролив впервые с начала войны прошел катарский танкер со сжиженным газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Arab News .

Что предложил Иран

По данным иранских СМИ, ответ Тегерана предусматривает немедленное прекращение войны на всех фронтах - в частности в Ливане, - остановку американской морской блокады, гарантии отсутствия новых ударов по Ирану и отмену санкций, включая запрет на продажу иранской нефти. WSJ со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Иран также предложил разбавить часть высокообогащенного урана и передать остаток третьей стране.

США предлагали сначала прекратить боевые действия, а уже потом переходить к более сложным вопросам - в частности ядерной программе Ирана. Тегеран настаивает на решении всего сразу.

Реакция Трампа

"Только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне это не нравится - полностью неприемлемым", - написал Трамп в Truth Social без дальнейших объяснений.

Пролив открывается частично

Несмотря на дипломатический тупик, через Ормузский пролив прошли два судна. Катарский танкер Al Kharaitiyat со сжиженным газом - первый катарский LNG-носитель, пересекший пролив с начала войны 28 февраля, - направился в пакистанский порт Касим. Также прошел панамский балкер, следовавший в Бразилию, - по маршруту, определенному иранскими вооруженными силами.

В то же время над несколькими странами Персидского залива в воскресенье зафиксировали вражеские дроны - несмотря на месячное перемирие.