Трамп назвав операцію США у Венесуелі "дивовижним військовим подвигом"

Зокрема, він назвав операцію у Венесуелі "дивовижним військовим подвигом".

"Вони знали, що ми йдемо... майже в усій країні було відключено електропостачання. Тоді вони зрозуміли, що є проблема. Не було електроенергії... Тож ми трохи їх здивували, але це було геніально. Це було геніально з тактичної точки зору. Це було неймовірно", - сказав американський президент.

Трамп також розповів, що в операції загинули "кубинці", проте жодних подробиць з цього приводу не надав.

Крім того, він наголосив, що операція у Венесуелі з усунення Ніколаса Мадуро доводить, що США мають "найпотужнішу, найсмертоноснішу і найдосконалішу" армію.

"Це найстрашніша армія на планеті Земля, і їй навіть немає рівних. Ви знаєте, я вже давно це кажу. Ніхто не може нас перемогти. Давно визнано, що США мають найпотужнішу військову міць у Західній півкулі", - заявив Трамп.