Трамп назвал операцию США в Венесуэле "удивительным военным подвигом"

В частности, он назвал операцию в Венесуэле "удивительным военным подвигом".

"Они знали, что мы идем... почти во всей стране было отключено электроснабжение. Тогда они поняли, что есть проблема. Не было электроэнергии... Поэтому мы немного их удивили, но это было гениально. Это было гениально с тактической точки зрения. Это было невероятно", - сказал американский президент.

Трамп также рассказал, что в операции погибли "кубинцы", однако никаких подробностей по этому поводу не предоставил.

Кроме того, он подчеркнул, что операция в Венесуэле по устранению Николаса Мадуро доказывает, что США имеют "самую мощную, самую смертоносную и самую совершенную" армию.

"Это самая страшная армия на планете Земля, и ей даже нет равных. Вы знаете, я уже давно это говорю. Никто не может нас победить. Давно признано, что США имеют самую мощную военную мощь в Западном полушарии", - заявил Трамп.