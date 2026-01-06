Трамп назвал операцию США в Венесуэле "удивительным военным подвигом"

Президент США Дональд Трамп похвастался операцией в Венесуэле и назвал американскую армию "самой мощной и самой совершенной" в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
В частности, он назвал операцию в Венесуэле "удивительным военным подвигом".
"Они знали, что мы идем... почти во всей стране было отключено электроснабжение. Тогда они поняли, что есть проблема. Не было электроэнергии... Поэтому мы немного их удивили, но это было гениально. Это было гениально с тактической точки зрения. Это было невероятно", - сказал американский президент.
Трамп также рассказал, что в операции погибли "кубинцы", однако никаких подробностей по этому поводу не предоставил.
Кроме того, он подчеркнул, что операция в Венесуэле по устранению Николаса Мадуро доказывает, что США имеют "самую мощную, самую смертоносную и самую совершенную" армию.
"Это самая страшная армия на планете Земля, и ей даже нет равных. Вы знаете, я уже давно это говорю. Никто не может нас победить. Давно признано, что США имеют самую мощную военную мощь в Западном полушарии", - заявил Трамп.
Напомним, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, нанеся авиаудары по столице Каракас. К операции были привлечены авиация, Военно-морские силы, беспилотники и агентурные ресурсы ЦРУ.
Целью операции стало задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого военные США вывезли в Америку вместе с его женой - Силией Флорес.
Президент США Дональд Трамп официально подтвердил успех операции и заявил, что Мадуро предстанет перед судом по обвинению в наркотерроризме.
Кроме налаживания схем по наркоторговле Мадуро обвиняют в незаконном владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также в сговоре с целью использования такого оружия против США.
В понедельник, 5 января, Мадуро и его жена Силия Флорес заявили о своей невиновности в суде Нью-Йорка. Слушание длилось около 30 минут, а следующее состоится 17 марта.
РБК-Украина ранее писало, что судебный процесс по делу свергнутого президента Венесуэлы Николаса Мадуро в США начнется не ранее 2027 года. Пока что суд лишь устанавливает график обмена доказательствами и проводит подготовительные процедуры.