Трамп навмисно висунув Європі нереальні умови, щоб уникнути санкцій проти РФ, - WSJ

Вимоги Трампа та ситуація з нафтою

Зазначимо, нещодавно Трамп заявив, що Сполучені Штати готові ввести "серйозні" санкції проти Росії - за умови, що країни НАТО припинять купувати у РФ енергоресурси. Президент США розкритикував Європу за "недостатньо жорсткі санкції" проти Росії та продовження закупівлі російської нафти.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зі свого боку заявила, що пропонує прискорити поступову відмову від імпорту палива з РФ, Її заява прозвучала після розмови з президентом США Дональдом Трампом.

До цієї позиції доєдналася Варшава. В Польщі закликали країни ЄС припинити імпорт російської нафти до кінця 2026 року, щоб перекрити фінансування російської військової машини та допомогти Україні закінчити війну.

Проте в реальності ЄС навряд зможе відмовитись від російської нафти та газу навіть до 2027 року. До цього блок планував повну відмову до 2028 року, але змушений був прискоритися через вимоги Трампа. Ще більше прискорення наразі просто неможливе.