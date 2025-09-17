Трамп намеренно выдвинул Европе нереальные условия, чтобы избежать санкций против РФ, - WSJ

Президент США Дональд Трамп, похоже, умышленно выдвинул Европейскому Союзу требования, которые блок не выполнит. Это даст ему возможность уклониться от введения новых санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Некоторые европейские дипломаты в разговоре с журналистами издания выразили уверенность в том, что требование Трампа для стран Европы об отказе от российских энергоносителей было выдвинуто умышленно.
Трамп, считают они, знал заранее, что страны ЕС не смогут или не захотят выполнять его требование. А поскольку Трамп требует, чтобы все страны Евросоюза прекратили покупать нефть из России, невыполнение требования даст ему возможность избежать усиления экономического давления на Россию.
Отметим, недавно Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести "серьезные" санкции против России - при условии, что страны НАТО прекратят покупать у РФ энергоресурсы. Президент США раскритиковал Европу за "недостаточно жесткие санкции" против России и продолжение закупки российской нефти.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что предлагает ускорить постепенный отказ от импорта топлива из РФ, Ее заявление прозвучало после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
К этой позиции присоединилась Варшава. В Польше призвали страны ЕС прекратить импорт российской нефти до конца 2026 года, чтобы перекрыть финансирование российской военной машины и помочь Украине закончить войну.
Однако в реальности ЕС вряд ли сможет отказаться от российской нефти и газа даже до 2027 года. До этого блок планировал полный отказ до 2028 года, но вынужден был ускориться из-за требований Трампа. Еще большее ускорение пока просто невозможно.