Трамп намеренно выдвинул Европе нереальные условия, чтобы избежать санкций против РФ, - WSJ

Требования Трампа и ситуация с нефтью

Отметим, недавно Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести "серьезные" санкции против России - при условии, что страны НАТО прекратят покупать у РФ энергоресурсы. Президент США раскритиковал Европу за "недостаточно жесткие санкции" против России и продолжение закупки российской нефти.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что предлагает ускорить постепенный отказ от импорта топлива из РФ, Ее заявление прозвучало после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

К этой позиции присоединилась Варшава. В Польше призвали страны ЕС прекратить импорт российской нефти до конца 2026 года, чтобы перекрыть финансирование российской военной машины и помочь Украине закончить войну.

Однако в реальности ЕС вряд ли сможет отказаться от российской нефти и газа даже до 2027 года. До этого блок планировал полный отказ до 2028 года, но вынужден был ускориться из-за требований Трампа. Еще большее ускорение пока просто невозможно.