Трамп не наказував Пентагону готувати операцію із захоплення Гренландії, - NYT

Американські чиновники розповіли, що Пентагон планує різні військові операції, проте його не просили робити це щодо Гренландії.

Водночас військові аналітики переконані, що захоплення Гренландії не буде складним завданням. Населення острова становить лише 56 тисяч осіб, до того ж на ньому розташована база США (під час Другої світової війни баз було 17).

NYT наголошує, що посадовці Пентагону зі старшими командирами розчаровані і обурені тим, що Трамп допускає силове захоплення Гренландії. Зазначається, що Данія є надійним союзником НАТО, її війська воювали та гинули разом із військовими США в Іраку та Афганістані.

Таким чином, напад на Гренландію стане нападом на союзника НАТО, що становитиме загрозу для всього Альянсу. За словами як нинішніх, так і колишніх високопосадовців США, такий розвиток подій може зруйнувати трансатлантичний альянс.