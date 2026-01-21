Трамп не приказывал Пентагону готовить операцию по захвату Гренландии, - NYT

Президент США Дональд Трамп заявлял о возможности захвата Гренландии, но Пентагон не получал приказа о планировании такой военной операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Американские чиновники рассказали, что Пентагон планирует различные военные операции, однако его не просили делать это в отношении Гренландии.
В то же время военные аналитики убеждены, что захват Гренландии не будет сложной задачей. Население острова составляет всего 56 тысяч человек, к тому же на нем расположена база США (во время Второй мировой войны баз было 17).
NYT отмечает, что чиновники Пентагона со старшими командирами разочарованы и возмущены тем, что Трамп допускает силовой захват Гренландии. Отмечается, что Дания является надежным союзником НАТО, ее войска воевали и погибали вместе с военными США в Ираке и Афганистане.
Таким образом, нападение на Гренландию станет нападением на союзника НАТО, что будет представлять угрозу для всего Альянса. По словам как нынешних, так и бывших высокопоставленных чиновников США, такое развитие событий может разрушить трансатлантический альянс.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для национальной безопасности США. Он сообщил, что остров якобы "окружен" флотами России и Китая, а Дания, по его словам, не способна обеспечить надлежащую защиту.
Также появилась информация, что США могут заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение.
В субботу, 17 января, Трамп заявил, что с 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% пошлины на все товары, поставляемые в США, а с 1 июня ставка вырастет до 25%.
В понедельник, 19 января, Евросовет объявил о созыве экстренного заседания по вопросам трансатлантических отношений из-за заявлений Трампа по Гренландии.
Кроме того, премьер Гренландии заявил, что военный конфликт между Гренландией и США маловероятен, однако его нельзя исключать.