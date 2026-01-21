Трамп не приказывал Пентагону готовить операцию по захвату Гренландии, - NYT

Американские чиновники рассказали, что Пентагон планирует различные военные операции, однако его не просили делать это в отношении Гренландии.

В то же время военные аналитики убеждены, что захват Гренландии не будет сложной задачей. Население острова составляет всего 56 тысяч человек, к тому же на нем расположена база США (во время Второй мировой войны баз было 17).

NYT отмечает, что чиновники Пентагона со старшими командирами разочарованы и возмущены тем, что Трамп допускает силовой захват Гренландии. Отмечается, что Дания является надежным союзником НАТО, ее войска воевали и погибали вместе с военными США в Ираке и Афганистане.

Таким образом, нападение на Гренландию станет нападением на союзника НАТО, что будет представлять угрозу для всего Альянса. По словам как нынешних, так и бывших высокопоставленных чиновников США, такое развитие событий может разрушить трансатлантический альянс.