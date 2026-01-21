RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп не приказывал Пентагону готовить операцию по захвату Гренландии, - NYT

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент США Дональд Трамп заявлял о возможности захвата Гренландии, но Пентагон не получал приказа о планировании такой военной операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Американские чиновники рассказали, что Пентагон планирует различные военные операции, однако его не просили делать это в отношении Гренландии.

В то же время военные аналитики убеждены, что захват Гренландии не будет сложной задачей. Население острова составляет всего 56 тысяч человек, к тому же на нем расположена база США (во время Второй мировой войны баз было 17).

NYT отмечает, что чиновники Пентагона со старшими командирами разочарованы и возмущены тем, что Трамп допускает силовой захват Гренландии. Отмечается, что Дания является надежным союзником НАТО, ее войска воевали и погибали вместе с военными США в Ираке и Афганистане.

Таким образом, нападение на Гренландию станет нападением на союзника НАТО, что будет представлять угрозу для всего Альянса. По словам как нынешних, так и бывших высокопоставленных чиновников США, такое развитие событий может разрушить трансатлантический альянс.

 

США и Гренландия

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для национальной безопасности США. Он сообщил, что остров якобы "окружен" флотами России и Китая, а Дания, по его словам, не способна обеспечить надлежащую защиту.

Также появилась информация, что США могут заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение.

В субботу, 17 января, Трамп заявил, что с 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% пошлины на все товары, поставляемые в США, а с 1 июня ставка вырастет до 25%.

В понедельник, 19 января, Евросовет объявил о созыве экстренного заседания по вопросам трансатлантических отношений из-за заявлений Трампа по Гренландии.

Кроме того, премьер Гренландии заявил, что военный конфликт между Гренландией и США маловероятен, однако его нельзя исключать.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампГренландия