Трамп пригласил Зеленского в состав "Совета мира" по Газе, - Financial Times

Вторник 20 января 2026 12:37
UA EN RU
Трамп пригласил Зеленского в состав "Совета мира" по Газе, - Financial Times Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Президент США Дональд Трамп официально пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского присоединиться к составу "Советы мира" по Сектору Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечает издание, сейчас Зеленский воздерживается от ответа, ведь среди приглашенных есть и российский диктатор Владимир Путин и другие главы государств, поддержавших войну РФ против Украины.

Перед тем как принять приглашение, украинский лидер стремится получить разъяснения относительно принципов работы данного Совета.

Киев интересует, будет ли Совет действовать независимо и не заменит ли он форматы переговоров, которые уже обсуждаются с США в рамках мирного плана.

Сейчас в Швейцарии продолжается второй день Всемирного экономического форума. Ожидается, что именно в Давосе может состояться личная встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Полный список приглашенных и условия членства

По данным Bloomberg, Дональд Трамп направил официальные приглашения лидерам 49 стран и Европейской комиссии.

В перечень, кроме западных союзников, вошли Украина, Россия и Беларусь. Хотя Китай не был указан в первоначальных реестрах, Пекин официально подтвердил получение приглашения.

Президент США планирует провести церемонию подписания устава Совета в Давосе уже в четверг, 22 января. Документ предусматривает, что стандартный срок членства составляет три года. Однако страны, которые в течение первого года внесут более 1 млрд долларов наличными на нужды восстановления Газы, получат право на бессрочное место в составе органа.

Напомним, 15 января Дональд Трамп объявил о создании "Совета мира" для управления Сектором Газа, в который пригласили лидеров 50 стран и организаций, в частности Украины, РФ и Беларуси.

Участие уже подтвердили Турция, Аргентина и Венгрия, тогда как Франция официально отказалась из-за угрозы институтам ООН. По аналогичной модели администрация США планирует создать орган и для контроля за мирным соглашением в Украине.

