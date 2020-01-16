Трамп надеется на быстрое завершение истории с импичментом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете, сказал 16 января, что судебный процесс по импичменту в Сенате "должен пройти очень быстро". Об этом передает CNN.

Также президент Трамп сказал, что все еще планирует поехать в Давос на следующей неделе, хотя в Сенате в это же время будет проходить судебное разбирательство по делу об импичменте.

Президент должен отправиться на Всемирный экономический форум в Швейцарию в понедельник, а Сенат должен начать процесс импичмента в 13:00 дня во вторник.

Трамп назвал процесс импичмента "обманом" и неоднократно настаивал на том, что его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским был "идеальным".

Напомним, в Белом доме ожидают, что рассмотрение дела по импичменту Трампа в Сенате пройдет за две недели. Высокопоставленный представитель администрации Трампа, имя которого не публикуется, заявил, что ожидается оправдания президента во время рассмотрения в Сенате.

Ранее РБК-Украина писало, что в Конгрессе США обнародовали новые доказательства в деле об импичменте Трампа. В США опубликовали переписку партнера Джулиани с Луценко, Аваковым и Бакановым.