Импичмент Трампа: в США обнародовали новые доказательства

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Обнародованы электронные письма, зашифрованные сообщения и другие документы

В Конгрессе США обнародовали новые доказательства в деле импичмента Дональда Трампа. Об этом говорится на сайте Комитета Палаты представителей США по разведке.

Дополнительные юридические доказательства будут предоставлены судебному комитету Палаты представителей для передачи в Сенат вместе со статьями об импичменте.

"Все эти новые доказательства подтверждают то, что мы уже знаем: президент и его партнеры оказывали давление на украинских чиновников, чтобы они объявили о расследованиях, которые принесут политическую выгоду президенту. В Сенате не может быть полного и справедливого судебного разбирательства без документов, которые президент Трамп отказывается предоставить Конгрессу", - говорится в заявлении.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что голосование о передаче обвинительного заключения в деле об импичменте Трампа сенаторам состоится в среду, 15 января. Также она отметила, что планирует назначить команду парламентариев, которые будет вести процесс по делу об импичменте президента США.

Напомним, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Трампа обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса США.