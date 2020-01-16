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Рассмотрение дела по импичменту в Сенате пройдет через две недели, - Белый дом

Новости » Политика     16.01.2020 - 01:31
Рассмотрение дела по импичменту в Сенате пройдет через две недели, - Белый дом
Иллюстративное фото (Pixabay.com)

Ожидается оправдания президента во время рассмотрения в Сенате

В Белом доме ожидают, что рассмотрение дела по импичменту президента США Дональда Трампа в Сенате пройдет за две недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа, имя которого не публикуется, заявил, что ожидается оправдания президента во время рассмотрения в Сенате.

"Я думаю, очень маловероятно, что это будет продолжаться более двух недель", - отметил чиновник в ответ на вопрос, будет выступать 4 февраля президент Трамп с обращением относительно состояния дел в стране, если процесс импичмента будет длиться до этого времени.

Напомним, 15 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.

РБК-Украина писало, что пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявил, что Трамп надеется на полное оправдание в деле об импичменте.

РБК-Украина писало, что 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США в рамках процедуры импичмента. Трампа обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса США.

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