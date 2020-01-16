Трамп сподівається на швидке завершення історії з імпічментом

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, сказав 16 січня, що судовий процес щодо імпічменту в Сенаті "повинен пройти дуже швидко". Про це передає CNN.

Також президент Трамп сказав, що все ще планує поїхати в Давос на наступному тижні, хоча у Сенаті в цей же час буде проходити судовий розгляд у справі про імпічмент.

Президент повинен відправитися на Всесвітній економічний форум у Швейцарії в понеділок, а Сенат повинен почати процес імпічменту 0 13:00 годину дня у вівторок.

Трамп назвав процес імпічменту "обманом" і неодноразово наполягав на тому, що його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським був "ідеальним".

Нагадаємо, в Білому домі чекають, що розгляд справи щодо імпічменту Трампа в Сенаті відбудеться за два тижні. Високопоставлений представник адміністрації Трампа, ім'я якого не публікується, заявив, що очікується виправдання президента під час розгляду в Сенаті.

Раніше РБК-Україна писало, що в Конгресі США оприлюднили нові докази у справі про імпічмент Трампа. У США опублікували листування партнера Джуліані з Луценком, Аваковим і Бакановим.