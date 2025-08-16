ua en ru
Трамп наблизив нас до завершення війни в Україні як ніколи раніше, - Стармер

Субота 16 серпня 2025 14:21
Трамп наблизив нас до завершення війни в Україні як ніколи раніше, - Стармер Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що зусилля президента США Дональда Трампа під час переговорів із диктатором Володимиром Путіним стали важливим кроком до припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Його лідерство у прагненні припинити вбивства слід похвалити. Зусилля президента Трампа наблизили нас як ніколи раніше до завершення незаконної війни Росії в Україні", - йдеться у заяві британського прем’єра.

Стармер наголосив, що подальші переговори мають відбутися вже за участі президента Володимира Зеленського, оскільки "шлях до миру в Україні не може бути визначений без нього".

Глава британського уряду також підкреслив, що гарантії безпеки з боку Європи та США матимуть ключове значення для стримування російської агресії.

За його словами, союзники продовжуватимуть тиснути на Москву новими санкціями, "доки він (ред. - Путін) не припинить свій варварський напад".

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

У ніч на 16 серпня на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у форматі "три на три", яка тривала майже три години.

Після переговорів Трамп провів обговорення з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами ЄС і підтвердив прагнення до прямої мирної угоди між Києвом і Москвою.

Американський лідер пообіцяв, що у разі успішного результату переговорів із Зеленським 18 серпня буде призначено зустріч із Путіним для подальшого врегулювання конфлікту.

Окремо під час обговорення порушували питання безпекових гарантій для України.

За словами європейського дипломата, США запропонували модель "аналог статті 5 НАТО", яка передбачає колективну відповідь Європи та США у разі нової агресії проти України, проте без формальної участі самого Альянсу.

