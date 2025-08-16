Якщо переговори з Зеленським пройдуть добре, призначимо зустріч з Путіним, - Трамп
Президент США Дональд Трамп пообіцяв призначити зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо переговори з українським лідером Володимиром Зеленським 18 серпня пройдуть успішно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в соцмережі Truth Social.
"Президент Зеленський прибуде до Вашингтона, в Овальний кабінет, у понеділок після обіду. Якщо все піде добре, ми призначимо зустріч з президентом Путіним", - заявив він.
На думку Трампа, така зустріч може "врятувати життя мільйонів людей".
Нагадаємо, дорогою з Аляски до Вашингтона Дональд Трамп провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами країн НАТО. Він розповів про результат зустрічі з Путіним.
Зеленський повідомив, що у понеділок, 18 серпня, поїде до Вашингтона для обговорення деталей завершення війни з Трампом.
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін в ніч на 16 серпня зустрілися на Алясці. Переговори у форматі "три на три" тривали майже три години. Детальніше про переговори - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
Трамп пізніше заявив, що домовленостей щодо України досягти не вдалося, однак "певний прогрес є".
Також президент США підтвердив, що хоче укласти мирну угоду замість угоди про припинення вогню.