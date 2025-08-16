ua en ru
Сб, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп приблизил нас к завершению войны в Украине как никогда раньше, - Стармер

Суббота 16 августа 2025 14:21
UA EN RU
Трамп приблизил нас к завершению войны в Украине как никогда раньше, - Стармер Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что усилия президента США Дональда Трампа во время переговоров с диктатором Владимиром Путиным стали важным шагом к прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Его лидерство в стремлении прекратить убийства следует похвалить. Усилия президента Трампа приблизили нас как никогда раньше к завершению незаконной войны России в Украине", - говорится в заявлении британского премьера.

Стармер отметил, что дальнейшие переговоры должны состояться уже при участии президента Владимира Зеленского, поскольку "путь к миру в Украине не может быть определен без него".

Глава британского правительства также подчеркнул, что гарантии безопасности со стороны Европы и США будут иметь ключевое значение для сдерживания российской агрессии.

По его словам, союзники будут продолжать давить на Москву новыми санкциями, "пока он (ред. - Путин) не прекратит свое варварское нападение".

Встреча Трампа и Путина на Аляске

В ночь на 16 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в формате "три на три", которая длилась почти три часа.

После переговоров Трамп провел обсуждение с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС и подтвердил стремление к прямому мирному соглашению между Киевом и Москвой.

Американский лидер пообещал, что в случае успешного результата переговоров с Зеленским 18 августа будет назначена встреча с Путиным для дальнейшего урегулирования конфликта.

Отдельно при обсуждении поднимался вопрос гарантий безопасности для Украины.

По словам европейского дипломата, США предложили модель "аналог статьи 5 НАТО", которая предусматривает коллективный ответ Европы и США в случае новой агрессии против Украины, однако без формального участия самого Альянса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Дональд Трамп Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина
Новости
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия