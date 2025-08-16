Трамп приблизил нас к завершению войны в Украине как никогда раньше, - Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что усилия президента США Дональда Трампа во время переговоров с диктатором Владимиром Путиным стали важным шагом к прекращению войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Его лидерство в стремлении прекратить убийства следует похвалить. Усилия президента Трампа приблизили нас как никогда раньше к завершению незаконной войны России в Украине", - говорится в заявлении британского премьера.
Стармер отметил, что дальнейшие переговоры должны состояться уже при участии президента Владимира Зеленского, поскольку "путь к миру в Украине не может быть определен без него".
Глава британского правительства также подчеркнул, что гарантии безопасности со стороны Европы и США будут иметь ключевое значение для сдерживания российской агрессии.
По его словам, союзники будут продолжать давить на Москву новыми санкциями, "пока он (ред. - Путин) не прекратит свое варварское нападение".
Встреча Трампа и Путина на Аляске
В ночь на 16 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в формате "три на три", которая длилась почти три часа.
После переговоров Трамп провел обсуждение с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС и подтвердил стремление к прямому мирному соглашению между Киевом и Москвой.
Американский лидер пообещал, что в случае успешного результата переговоров с Зеленским 18 августа будет назначена встреча с Путиным для дальнейшего урегулирования конфликта.
Отдельно при обсуждении поднимался вопрос гарантий безопасности для Украины.
По словам европейского дипломата, США предложили модель "аналог статьи 5 НАТО", которая предусматривает коллективный ответ Европы и США в случае новой агрессии против Украины, однако без формального участия самого Альянса.