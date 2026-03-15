Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші

03:50 15.03.2026 Нд
2 хв
На Близькому Сході буде довга війна?
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що на цьому етапі він не готовий укласти угоду про припинення війни з Іраном. За його словами, умови поки що недостатньо хороші.

"Іран хоче укласти угоду, а я не хочу цього робити, тому що умови поки що недостатньо хороші", - сказав Трамп, додавши, що будь-які умови мають бути "дуже надійними".

На запитання про те, якими будуть умови щодо потенційної угоди про припинення війни, президент відповів наступне: "Я не хочу вам цього говорити".

Але він погодився з тим, що частиною угоди стане зобов'язання Ірану повністю відмовитися від будь-яких ядерних амбіцій.

Також Трамп знову сказав, що багато чого в Ірані було знищено, і на виробництва дронів та ракет чекає та ж доля в найближчі дві доби.

"Ми знищили більшу частину їхніх ракет. Ми знищили більшу частину їхніх безпілотників. Ми практично повністю зупинили їхнє виробництво ракет і безпілотників. Протягом двох днів воно буде повністю знищено", - заявив президент США.

Трамп відхиляє мир на Близькому Сході

Нагадаємо, що за останні дні Дональд Трамп уже неодноразово заявляв, що США здобули перемогу над Іраном. При цьому він говорив, що перемога досягнута ще не повністю, хоча й натякав на швидке завершення війни.

Однак за даними WSJ, Трамп поки що наполягає на продовженні ударів і не має наміру завершувати бойові дії найближчими тижнями. Водночас Reuters повідомило, що адміністрація Трампа відхилила пропозицію близькосхідних союзників про початок діалогу для припинення війни.

Тим часом, буквально кілька днів тому канцлер Німеччини Фрідріх Мерц теж закликав закінчити війну. Він підкреслив, що необхідний чіткий план виходу з війни.

