Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші

"Іран хоче укласти угоду, а я не хочу цього робити, тому що умови поки що недостатньо хороші", - сказав Трамп, додавши, що будь-які умови мають бути "дуже надійними".

На запитання про те, якими будуть умови щодо потенційної угоди про припинення війни, президент відповів наступне: "Я не хочу вам цього говорити".

Але він погодився з тим, що частиною угоди стане зобов'язання Ірану повністю відмовитися від будь-яких ядерних амбіцій.

Також Трамп знову сказав, що багато чого в Ірані було знищено, і на виробництва дронів та ракет чекає та ж доля в найближчі дві доби.

"Ми знищили більшу частину їхніх ракет. Ми знищили більшу частину їхніх безпілотників. Ми практично повністю зупинили їхнє виробництво ракет і безпілотників. Протягом двох днів воно буде повністю знищено", - заявив президент США.