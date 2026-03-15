Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши

Президент США Дональд Трамп заявил, что на данном этапе он не готов заключить сделку о прекращении войны с Ираном. По его словам, условия пока недостаточно хороши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.
"Иран хочет заключить сделку, а я не хочу этого делать, потому что условия пока недостаточно хороши", - сказал Трамп, добавив, что любые условия должны быть "очень надежными".
На вопрос о том, какими будут условия по потенциального соглашения о прекращении войны, президент ответил следующее: "Я не хочу вам этого говорить".
Но он согласился с тем, что часть соглашения станет обязательство Ирана полностью отказаться от любых ядерных амбиций.
Также Трамп вновь сказал, что многое в Иране было уничтожено, и производства дронов и ракет ждет та же участь в ближайшие двое суток.
"Мы уничтожили большую часть их ракет. Мы уничтожили большую часть их беспилотников. Мы практически полностью остановили их производство ракет и беспилотников. В течение двух дней оно будет полностью уничтожено", - заявил президент США.
Напомним, что за последние дни Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что США одержали победу над Ираном. При этом он говорил, что победа достигнута еще не полностью, хотя и намекал на скорое завершение войны.
Однако по данным WSJ, Трамп пока настаивает на продолжении ударов и не намерен заканчивать боевые действия в ближайшие недели. В то же время Reuters сообщило, что администрация Трампа отклонила предложение ближневосточных союзников о начале диалога для прекращения войны.
Тем временем, буквально пару дней назад канцлер Германии Фридрих Мерц тоже призвал закончить войну. Он подчеркнул, что необходим четкий план выхода из войны.