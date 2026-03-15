Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши

"Иран хочет заключить сделку, а я не хочу этого делать, потому что условия пока недостаточно хороши", - сказал Трамп, добавив, что любые условия должны быть "очень надежными".

На вопрос о том, какими будут условия по потенциального соглашения о прекращении войны, президент ответил следующее: "Я не хочу вам этого говорить".

Но он согласился с тем, что часть соглашения станет обязательство Ирана полностью отказаться от любых ядерных амбиций.

Также Трамп вновь сказал, что многое в Иране было уничтожено, и производства дронов и ракет ждет та же участь в ближайшие двое суток.

"Мы уничтожили большую часть их ракет. Мы уничтожили большую часть их беспилотников. Мы практически полностью остановили их производство ракет и беспилотников. В течение двух дней оно будет полностью уничтожено", - заявил президент США.