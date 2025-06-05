Трамп: якщо Росія перейде межу, здивуєтеся, наскільки жорстко ми діятимемо

"Якщо я побачу, що хтось переходить межу - якщо Росія переходить межу - ви будете здивовані, наскільки жорстко ми діятимемо. Пам’ятайте ось що: вони люблять казати, що я - друг Росії. Я не друг нікому", - сказав Трамп.

Американський лідер вкотре наголосив, що він "той, хто зупинив трубопровід "Північний потік-2".

"До моєї появи ніхто ніколи не чув, жодна людина в цій кімнаті ніколи не чула про "Північний потік-2", - додав він.