Трамп: если Россия перейдет черту, удивитесь, насколько жестко мы будем действовать

Американский президент Дональд Трамп снова пригрозил России. Он утверждает, что если РФ перейдет черту, США будут действовать очень жестко.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Белом доме.
"Если я увижу, что кто-то переходит черту - если Россия переходит черту - вы будете удивлены, насколько жестко мы будем действовать. Помните вот что: они любят говорить, что я - друг России. Я не друг никому", - сказал Трамп.
Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что он "тот, кто остановил трубопровод "Северный поток-2".
"До моего появления никто никогда не слышал, ни один человек в этой комнате никогда не слышал о "Северном потоке-2", - добавил он.
Напомним, недавно Россия три ночи подряд массированно атаковала территорию Украины дронами и ракетами. Однако президент США Дональд Трамп сначала не комментировал удары россиян. А потом заявил, что Путин сошел с ума.
"С ним (Путиным - ред.) что-то случилось. Он совсем сошел с ума!" - написал Трамп в Truth Social.
Кроме этого, Трамп заявил, что США безусловно рассматриваютвозможность введения санкций против России.
Между тем в Кремле, комментируя слова Трампа, заявили, что такое заявление было вызвано эмоциональной перегрузкой американского президента.
Позже Трамп снова раскритиковал Путина за затягивание мирных переговоров с Украиной. Американский лидер пригрозил РФ "очень плохими вещами".
"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей. И я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!" - подчеркнул он.
Кроме того, недавно Трамп заявил, что через две недели будет понимать, пытается ли Путин обмануть его относительно прекращения войны. По его словам, если российский диктатор врет о мире - США изменят подход.
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