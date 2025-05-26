Трамп обрушився з критикою на Росію й відповів, чи розглядає введення санкцій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Білого дому, якого цитує Bloomberg.

Під час розмови з журналістами у Нью-Джерсі Трамп заявив про своє "розчарування" російським диктатором й станом переговорів, що спрямовані на припинення вогню в Україні.

"Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з ним. Я знаю його давно - завжди ладнав з ним, - але він посилає ракети в міста і вбиває людей, і мені це зовсім не подобається", - заявив Трамп.

Пізніше американський лідер написав у Truth Social, що Путін "абсолютно з'їхав з глузду".

"Я завжди говорив, що він хоче всю Україну, а не тільки її шматок, і, можливо, це виявляється правдою, але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії!", - відзначив американський лідер.