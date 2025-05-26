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У Кремлі відповіли на заяву Трампа про те, що Путін зовсім збожеволів

Росія, Понеділок 26 травня 2025 14:43
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У Кремлі відповіли на заяву Трампа про те, що Путін зовсім збожеволів Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Дональд Трамп після російських атак по Україні заявив, що Володимир Путін зовсім збожеволів. У Кремлі заявили, що це явище спричинене емоційним перевантаженням американського президента.

Про це сказав прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пєсков подякував народу США й особисто Трампу за їхню допомогу на початку мирних переговорів, але припустив, що Трамп та інші, можливо, емоційно перевантажені.

"Це дуже відповідальний момент, який пов'язаний, звичайно, з емоційним перевантаженням усіх абсолютно і з емоційними реакціями", - заявив Пєсков.

Росія три ночі поспіль завдавала масованих атак по Україні. У ніч на 26 травня вона запустила по Україні 355 безпілотників і дев'ять крилатих ракет. Це був наймасштабніший залп із застосуванням безпілотників за всю війну.

"З ним (Путіним) щось сталося. Він геть збожеволів!" - повідомив Трамп про Путіна в Truth Social, маючи на увазі напад Росії минулої ночі.

"Я завжди говорив, що він хоче ВСЮ Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це правда, але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії!", - додав він.

Трамп також розкритикував Зеленського, заявивши, що український лідер "не приносить користі своїй країні". "Усе, що він говорить, створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося", - написав Трамп.

Коментуючи останні масовані атаки проти України, Трамп також заявив, що Вашингтон безумовно розглядає можливість введення санкцій проти Росії.

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Дональд Трамп Володимир Путін
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