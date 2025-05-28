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Трамп попередив: якщо Путін бреше про мир - США змінять підхід

Середа 28 травня 2025 19:55
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Трамп попередив: якщо Путін бреше про мир - США змінять підхід Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп заявив. що через два тижні буде розуміти, чи намагається російський диктатор Володимир Путін обдурити його щодо припинення війни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

"Ми дізнаємося, чи хоче він нас обдурити, чи ні. І якщо так, то ми будемо реагувати трохи по-іншому. Але це займе близько півтора-двох тижнів. У нас є пан Віткофф, який зараз робить феноменальну роботу і дуже сильно з ними працює. Здається, вони хочуть щось зробити. Але поки документ не підписаний, я не можу вам сказати", - сказав Трамп.

Водночас він знову заявив, що "дуже розчарований" масованими обстрілами України. які відбулись минулими вихідними.

"Я можу сказати, що я дуже розчарований тим, що сталося кілька ночей тому, коли людей вбили посеред того, що ви називаєте переговорами. Я дуже розчарований цим. Дуже, дуже розчарований", - каже президент США.

Трамп почав критикувати Путіна

Нагадаємо, минулими вихідними, три ночі поспіль, Росія масовано атакувала територію України різним озброєнням. Однак Трамп спочатку не коментував удари росіян. А потім заявив, що Путін збожеволів.

"З ним (Путіним) щось сталося. Він геть збожеволів!" - написав Трамп про Путіна в Truth Social, маючи на увазі напад Росії минулої ночі.

Окрім цього Трамп заявив, що США безумовно розглядають можливість введення санкцій проти Росії. А у Кремлі на слова Трампа заявили, що така заява була спричинена емоційним перевантаженням американського президента.

Потім Трамп знову розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за затягування мирних переговорів з Україною. Американський лідер пригрозив РФ "дуже поганими речами".

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