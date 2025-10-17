Зеленський був здивований розмовою Трампа з Путіним і анонсом зустрічі в Угорщині, - Axios

Президент США Дональд Трамп провів учора телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним, після чого анонсував із ним зустріч в Угорщині. Однак президент України Володимир Зеленський був цьому здивований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як пише видання, Зеленський, який прибув до Вашингтона в четвер удень, останніми днями був вельми оптимістичний щодо своєї запланованої зустрічі з Трампом, а також його готовності поставити Україні далекобійні ракети "Томагавк". Однак незабаром після того, як Зеленський приземлився на авіабазі Ендрюс, "український президент і його команда були здивовані, побачивши заяву Трампа про те, що він переговорив із Путіним і погодився зустрітися з ним в Угорщині". Axios зазначило, що Угорщина є найменш дружньою щодо України країною в ЄС.