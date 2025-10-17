Зеленський був здивований розмовою Трампа з Путіним і анонсом зустрічі в Угорщині, - Axios
Президент США Дональд Трамп провів учора телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним, після чого анонсував із ним зустріч в Угорщині. Однак президент України Володимир Зеленський був цьому здивований.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Як пише видання, Зеленський, який прибув до Вашингтона в четвер удень, останніми днями був вельми оптимістичний щодо своєї запланованої зустрічі з Трампом, а також його готовності поставити Україні далекобійні ракети "Томагавк".
Однак незабаром після того, як Зеленський приземлився на авіабазі Ендрюс, "український президент і його команда були здивовані, побачивши заяву Трампа про те, що він переговорив із Путіним і погодився зустрітися з ним в Угорщині".
Axios зазначило, що Угорщина є найменш дружньою щодо України країною в ЄС.
Зустріч Трампа і Путіна
Нагадаємо, 16 жовтня Трамп поговорив із Путіним і анонсував, що між ними знову відбудеться саміт. Цього разу він пройде в Угорщині і буде вже протягом найближчих двох тижнів. Ключова тема - можливість завершення війни РФ проти України.
На думку американського лідера, вчорашня його розмова з Путіним дала значний прогрес. Він також заявив, що буде разом із Зеленським обговорювати минулий дзвінок.
Зазначимо, що зустріч лідерів США та України має відбутися вже сьогодні. Виходячи із заяв та інформації в ЗМІ, сторони обговорюватимуть можливу передачу далекобійних ракет "Томагавк", посилення ППО і навіть плани України піти в наступ.
При цьому Трамп після розмови з Путіним зробив неоднозначну заяву про "Томагавки". За його словами, у США цих ракет багато, але вони потрібні Америці і країна не може вичерпати свої запаси. Хоча раніше він говорив, що рішення про передачу "Томагавків" Україні фактично ухвалено.
Пізніше, вночі, Зеленський зробив пост, у якому заявив, що кожне посилення України з боку партнерів спонукатиме Росію завершити війну. Ймовірно, це могла бути реакція на заяву Трампа.