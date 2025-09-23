ua en ru
Зеленський на зустрічі з Трампом: ЗСУ деокупували 360 квадратних кілометрів території

Нью-Йорк, Вівторок 23 вересня 2025 20:46
UA EN RU
Зеленський на зустрічі з Трампом: ЗСУ деокупували 360 квадратних кілометрів території Фото: президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники протягом місяця змогли звільнити від окупантів 360 квадратних кілометрів території. Також російські війська потрапили в оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Наші солдати цього місяця деокупували 360 (квадратних - ред.) кілометрів і оточили 1000 солдатів. Звичайно, ми хочемо обміну, але в будь-якому разі нам потрібні наші солдати", - наголосив Зеленський.

Він додав, що завдяки українським захисникам оборона триватиме, поки Росія не припинить війну.

"Я сподіваюся, що вони в будь-якому разі припинять", - зазначив глава української держави.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, 18 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські захисники проводять на Донеччині контрнаступальну операцію. Вони атакують позиції ворога під Добропіллям і Покровськом. Саме там Росія зосередила свої сили для наступу.

Глава держави розповів, що на той момент українським захисникам вдалося деокупувати 160 квадратних кілометрів території.

При цьому, за його словами, росіяни втратили близько 1000 солдатів.

Таку інформацію підтвердив і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що під час операції було знищено щонайменше 817 одиниць озброєння і військової техніки ворога.

