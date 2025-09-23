Зеленський на зустрічі з Трампом: ЗСУ деокупували 360 квадратних кілометрів території

Українські захисники протягом місяця змогли звільнити від окупантів 360 квадратних кілометрів території. Також російські війська потрапили в оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Наші солдати цього місяця деокупували 360 (квадратних - ред.) кілометрів і оточили 1000 солдатів. Звичайно, ми хочемо обміну, але в будь-якому разі нам потрібні наші солдати", - наголосив Зеленський.

Він додав, що завдяки українським захисникам оборона триватиме, поки Росія не припинить війну.

"Я сподіваюся, що вони в будь-якому разі припинять", - зазначив глава української держави.