Трамп і Сі Цзіньпін почали переговори

Торгівельні мита

Трамп заявив раніше про намір ввести 100% тарифи проти торгівельних партнерів Росії, зазначивши, що раніше ніколи цього не робив, але тепер хоче діяти рішуче.

Глава Білого дому закликав КНР та Індію припинити купівлю російської нафти, щоб обмежити фінансування війни проти України.

Вчора Трамп в інтерв’ю Fox News заявив, що якби Європа запровадила санкції проти Китаю за купівлю російської нафти, то Пекін почав би тиснути на Москву, аби змусити її завершити війну проти України.

TikTok у США

Нагадаємо, Дональд Трамп, після вступу на посаду президента США відтермінував виконання закону щодо продажу американських активів TikTok або закриття соцмережі у США.

Спочатку строк перенесли на квітень, потім на червень і зрештою на вересень.

17 вересня США знову відклали можливу заборону TikTok - додаток залишиться доступним щонайменше до середини грудня.

Навесні готувалася угода про створення окремої американської компанії під контролем інвесторів зі США, куди мав перейти підрозділ TikTok.

Однак процес зупинили після заяви Китаю про відмову схвалити угоду через підвищені тарифи, оголошені Трампом.

Днями у Китаї заявили про досягнення базової угоди з Вашингтоном щодо TikTok, водночас висловивши невдоволення "тиском" на китайські компанії.