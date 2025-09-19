Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры

Торговые пошлины

Трамп заявил ранее о намерении ввести 100% тарифы против торговых партнеров России, отметив, что ранее никогда этого не делал, но теперь хочет действовать решительно.

Глава Белого дома призвал КНР и Индию прекратить покупку российской нефти, чтобы ограничить финансирование войны против Украины.

Вчера Трамп в интервью Fox News заявил, что если бы Европа ввела санкции против Китая за покупку российской нефти, то Пекин начал бы давить на Москву, чтобы заставить ее завершить войну против Украины.

TikTok в США

Напомним, Дональд Трамп, после вступления в должность президента США отсрочил выполнение закона о продаже американских активов TikTok или закрытия соцсети в США.

Сначала срок перенесли на апрель, затем на июнь и в конце концов на сентябрь.

17 сентября США снова отложили возможный запрет TikTok - приложение останется доступным как минимум до середины декабря.

Весной готовилось соглашение о создании отдельной американской компании под контролем инвесторов из США, куда должно было перейти подразделение TikTok.

Однако процесс остановили после заявления Китая об отказе одобрить сделку из-за повышенных тарифов, объявленных Трампом.

На днях в Китае заявили о достижении базового соглашения с Вашингтоном по TikTok, одновременно выразив недовольство "давлением" на китайские компании.