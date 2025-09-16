Китай підтвердив консенсус із США щодо угоди по TikTok

Представник Китаю з міжнародної торгівлі Лі Ченган підтвердив, що КНР та США досягли базової рамкової згоди у питаннях щодо TikTok, втім висловив Вашингтону невдоволення через так зване "придушення" китайських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми хотіли б підкреслити, що результати торгівельно-економічних перемовин були досягнуті важко і американська сторона не повинна, з одного боку, просити Китай врахувати її занепокоєння, а з іншого боку, продовжувати придушувати китайські компанії", - заявив представник КНР.

Ченган зазначив, що суперечки між двома економічними гігантами є нормальним явищем, але попередив США про неприпустимість подальшого "придушення" китайських компаній.

Нагадаємо, напередодні в США підтвердили, що напрацювали з КНР основу для угоди щодо TikTok і лідери країн закриють це питання на переговорах, запланованих на 19 вересня.

Також президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth виклав пост, в якому зазначив, що на переговорах в Мадриді було досягнуто порозуміння з КНР щодо угоди по TikTok.

TikTok в США

Рамкова угода є проривом у тривалому обговоренні щодо власності TikTok, який викликав занепокоєння Вашингтона з приводу національної безпеки китайської материнської компанії ByteDance.

У квітні 2024 року тодішній президент США Джо Байден підписав закон, який дав ByteDance дев'ять місяців на продаж платформи покупцеві, схваленому США, або ж компанія зіткнулася б з повною забороною. Однак Трамп неодноразово відтерміновував цю заборону.

За оцінками, у США на платформі зареєстровано понад 135 мільйонів активних користувачів, включаючи Білий дім, який у серпні запустив власний офіційний акаунт, попри те, що урядовим пристроям все ще заборонено використовувати додаток згідно з федеральним законом.