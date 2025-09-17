Трамп знову відклав заборону TikTok у США: яка нова дата

Президент США Дональд Трамп знову переніс введення можливої заборони TikTok. Додаток залишається доступним у країні щонайменше до середини грудня, хоча питання про його майбутнє, як і раніше, не вирішене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Білого дому.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким продовжив відстрочку щодо обмеження TikTok до 16 грудня.

Згідно з розпорядженням, федеральним органам наказано не вживати жодних дій на підставі закону, що визнає TikTok загрозою національній безпеці. Підставою для таких оцінок стали зв'язки компанії з Китаєм та її материнською структурою.

В указі підкреслюється, що застосунок, як і раніше, ризикує опинитися під забороною на території США, якщо не буде змінено структуру його власності. Основна вимога американської сторони полягає в тому, щоб TikTok вийшов з-під контролю китайського власника.

Відстрочка стала вже четвертою з початку 2025 року. Її було надано попри раніше озвучені домовленості між Вашингтоном і Пекіном. На початку року Трамп повідомив, що сторони знайшли компроміс щодо майбутнього платформи.

За цим планом операції TikTok у США мають бути виділені в окрему компанію. Вона буде зареєстрована на американській території, а контрольний пакет акцій перейде до інвесторів зі США.

Рішення Білого дому знову залишає простір для переговорів. При цьому остаточна доля TikTok у США, як і раніше, залежить від того, чи вдасться сторонам реалізувати домовленості та забезпечити контроль американських акціонерів.