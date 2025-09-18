ua en ru
Трамп хоче, щоб Європа "щось зробила" Китаю для закінчення війни в Україні

США, Четвер 18 вересня 2025 22:43
Трамп хоче, щоб Європа "щось зробила" Китаю для закінчення війни в Україні Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Європа повинна "щось зробити" з Китаєм. Це потрібно, щоб змусити Пекін застосувати свій вплив на Росію та нарешті припинити війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента США Дональда Трампа телеканалу Fox News.

Трамп висловив переконання, що припинення війни в Україні залежить від Китаю в тому числі, оскільки Пекін має вплив на Кремль.

"Якби Європа щось зробила щодо Китаю, я думаю, він міг би прискорити припинення війни в Україні", - сказав американський президент.

Зазначимо, США вже не вперше активно наполягають на тому, щоб країни G7 ввели тарифи до 100% проти Китаю та Індії за купівлю російської нафти. В тому числі США тиснуть на Європейський Союз, щоб в новому санкційному пакеті були прописані обмеження та мита проти Пекіна та Нью-Делі.

При цьому Євросоюз, як стало відомо нещодавно, дійсно готує обмеження проти Китаю та Індії, як головних фінансувальників російської економіки. Але є неприємний нюанс: найбільш "замазані" банки та НПЗ двох країн потраплять до "чорного списку" ЄС, але реальних санкцій та мит проти Пекіна та Нью-Делі ЄС не вводитиме.

