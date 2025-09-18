Трамп хоче, щоб Європа "щось зробила" Китаю для закінчення війни в Україні

Європа повинна "щось зробити" з Китаєм. Це потрібно, щоб змусити Пекін застосувати свій вплив на Росію та нарешті припинити війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента США Дональда Трампа телеканалу Fox News.

Трамп висловив переконання, що припинення війни в Україні залежить від Китаю в тому числі, оскільки Пекін має вплив на Кремль. "Якби Європа щось зробила щодо Китаю, я думаю, він міг би прискорити припинення війни в Україні", - сказав американський президент.