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Тарифи Трампа можуть ускладнити продаж російської нафти в Китай, Індію і Туреччину, - Reuters

Вівторок 15 липня 2025 19:26
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Тарифи Трампа можуть ускладнити продаж російської нафти в Китай, Індію і Туреччину, - Reuters Ілюстративне фото: вторинні тарифи США можуть ускладнити експорт російської нафти (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вторинні тарифи для Росії від США можуть вплинути на експорт російської нафти до Китаю, Індії та Туреччини. Ці три країни є найбільшими її покупцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Експорт до Китаю

Як пише Reuters, Китай продовжує залишатися найбільшим імпортером російської нафти, чому сприяють насамперед поставки трубопроводом безпосередньо з російських родовищ.

Основні маршрути - це магістралі "Сковородино-Мохе" і "Атасу-Алашанькоу", що проходить через територію Казахстану. Крім цього, значний обсяг нафти китайські нафтопереробні підприємства закуповують морем.

За інформацією китайської митниці, щоденний імпорт нафти з Росії сягає близько 2 мільйонів барелів. У грошовому вираженні це еквівалентно приблизно 130 мільйонам доларів на добу, згідно з підрахунками Reuters.

Основну частку закупівель забезпечують державні енергетичні гіганти CNPC, Sinopec, CNOOC і низка приватних НПЗ.

Експорт до Індії

На другому місці серед покупців російської нафти перебуває Індія, яка є головним споживачем сорту Urals. Також індійський ринок отримує поставки сортів Sokol, ESPO Blend і арктичних марок. За даними аналітичної платформи Kpler, Індія щодня імпортує близько 1,8 мільйона барелів російської нафти. Основні одержувачі - найбільший у світі НПЗ Reliance Industries, приватна Nayara Energy (частково належить "Роснефти"), а також компанії Indian Oil і ONGC.

Експорт до Туреччини

Замикає трійку найбільших покупців Туреччина, яка в червні довела імпорт російської нафти до рекордного рівня - близько 400 тисяч барелів на добу, згідно з даними LSEG.

Таке збільшення закупівель пояснюється зниженням ціни на Urals, яка з квітня стабільно торгується нижче стелі в 60 доларів за барель. Ключовими переробниками в Туреччині виступають НПЗ STAR, що належить азербайджанській SOCAR, і компанія Tupras.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, вчора, 14 липня, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими заходами, оскільки війну проти України Москва припиняти не хоче.

Американський лідер пообіцяв запровадити 100% вторинні тарифи, якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди. Це означає, що такі тарифи загрожують тим країнам, які продовжать торгівлю з РФ.

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