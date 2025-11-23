Мирний план щодо України розробили США, - Рубіо
Проєкт мирної угоди щодо України був підготовлений Вашингтоном і використовується як база для переговорів, попри заперечення окремих сенаторів.
Про це заявив державний секретар США Марк Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Twitter.
За його словами, мирний проєкт із 28 пунктів щодо врегулювання війни в Україні, який цього тижня з’явився у ЗМІ, був розроблений у Вашингтоні.
Він наголосив, що документ є "міцною основою для подальших переговорів" і сформований на основі пропозицій як з російського боку, так і з урахуванням попередніх та чинних позицій України.
"Мирна пропозиція була розроблена США. Вона пропонується як міцна основа для подальших переговорів.Вона базується на пропозиції російської сторони. Але вона також базується на попередніх і поточних пропозиціях України", - заявив Рубіо.
Втім, деякі сенатори висловили іншу позицію. Республіканець Майк Раундс заявив журналістам під час конференції у Галіфаксі, що Рубіо телефонував йому та іншим сенаторам і пояснював: це лише пропозиція, яку США отримали та передали українській стороні.
За його словами, цей документ не можна вважати офіційним планом або рекомендацією Вашингтона.
Мирний план США для України
Днями у США оприлюднили мирний проєкт щодо завершення війни в Україні, який включає 28 пунктів. Він передбачає передачу Росії Донеччини, Луганщини та окупованих територій Запорізької й Херсонської областей в обмін на певні гарантії безпеки.
Документ, над яким працювали американські та російські сторони, також містить пропозицію щодо скорочення чисельності українських Збройних сил і введення заборони на вступ України до НАТО.
Європейські лідери зустріли зміст цього плану негативно та оперативно почали працювати над власною альтернативою. На тлі дискусій президент США Дональд Трамп висунув Україні вимогу погодитися з пропозиціями до 27 листопада, заявивши, що в іншому разі ситуація для Києва може погіршитися. Водночас 22 листопада він визнав, що документ поки не є остаточним і може зазнати змін.
Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян і підкреслив, що країна опинилася перед непростим вибором: зберегти гідність або ризикнути втратити ключового союзника.
На 23 листопада у Женеві запланована зустріч представників США, європейських партнерів та України, де планувалося детально розглянути американські пропозиції. Зеленський запевнив, що українська сторона відстоюватиме власні інтереси на перемовинах.
У Кремлі ж заявили, що начебто не отримували сигналів про готовність України долучитися до обговорення мирного плану, про що повідомив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.