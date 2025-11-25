ua en ru
Вт, 25 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Що буде з поставками американської зброї до України: у Трампа зробили заяву

США, Вівторок 25 листопада 2025 03:05
UA EN RU
Що буде з поставками американської зброї до України: у Трампа зробили заяву Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Вашингтоні заявили, що постачання озброєння Україні має обмеження і не може бути безкінечним, підкресливши прагнення до завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю Керолайн Левітт, яке вона дала для Fox News.

Отож, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Сполучені Штати не можуть безкінечно забезпечувати Україну озброєнням у контексті триваючої війни з Росією.

За словами Левітт, президент США вклав величезну кількість часу та енергії у пошук шляхів врегулювання конфлікту та заслуговує на вдячність за свої зусилля. Головною метою, на її переконання, є припинення вбивств та остаточне завершення війни.

Прессекретарка Білого дому зазначила, що хоча президент США Дональд Трамп і "припинив фінансування цієї війни за рахунок платників податків в США", однак Америка продовжує надсилати або продавати Україні значні обсяги озброєння через механізми НАТО.

"Ми не можемо робити це безкінечно. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася", – заявила Левітт.

Крім того, Левітт зазначила, що розчарування американського президента відображає настрої американського суспільства, яке стежить за розвитком конфлікту.

Таким чином, у Вашингтоні знову підтвердили прагнення завершити війну в Україні дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, 18 листопада Іспанія оголосила про виділення 615 млн євро допомоги Україні. Кошти підуть як на закупівлю озброєння, так і на фінансування оборонних систем.

Крім того, Польща виділить 100 млн доларів на військову допомогу та закупівлю американської зброї для України в рамках ініціативи PURL.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Збройні сили України Військова допомога Війна в Україні
Новини
Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог, - Зеленський
Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог, - Зеленський
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України