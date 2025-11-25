Отож, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Сполучені Штати не можуть безкінечно забезпечувати Україну озброєнням у контексті триваючої війни з Росією.

За словами Левітт, президент США вклав величезну кількість часу та енергії у пошук шляхів врегулювання конфлікту та заслуговує на вдячність за свої зусилля. Головною метою, на її переконання, є припинення вбивств та остаточне завершення війни.

Прессекретарка Білого дому зазначила, що хоча президент США Дональд Трамп і "припинив фінансування цієї війни за рахунок платників податків в США", однак Америка продовжує надсилати або продавати Україні значні обсяги озброєння через механізми НАТО.

"Ми не можемо робити це безкінечно. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася", – заявила Левітт.

Крім того, Левітт зазначила, що розчарування американського президента відображає настрої американського суспільства, яке стежить за розвитком конфлікту.

Таким чином, у Вашингтоні знову підтвердили прагнення завершити війну в Україні дипломатичним шляхом.