Що буде з поставками американської зброї до України: у Трампа зробили заяву
У Вашингтоні заявили, що постачання озброєння Україні має обмеження і не може бути безкінечним, підкресливши прагнення до завершення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю Керолайн Левітт, яке вона дала для Fox News.
Отож, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Сполучені Штати не можуть безкінечно забезпечувати Україну озброєнням у контексті триваючої війни з Росією.
За словами Левітт, президент США вклав величезну кількість часу та енергії у пошук шляхів врегулювання конфлікту та заслуговує на вдячність за свої зусилля. Головною метою, на її переконання, є припинення вбивств та остаточне завершення війни.
Прессекретарка Білого дому зазначила, що хоча президент США Дональд Трамп і "припинив фінансування цієї війни за рахунок платників податків в США", однак Америка продовжує надсилати або продавати Україні значні обсяги озброєння через механізми НАТО.
"Ми не можемо робити це безкінечно. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася", – заявила Левітт.
Крім того, Левітт зазначила, що розчарування американського президента відображає настрої американського суспільства, яке стежить за розвитком конфлікту.
Таким чином, у Вашингтоні знову підтвердили прагнення завершити війну в Україні дипломатичним шляхом.
