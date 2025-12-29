Трамп і Путін детально обговорили всі 20 пунктів мирного плану

За словами Зеленського, Трамп підтвердив, що проговорив документ пункт за пунктом і саме той план, який раніше був узгоджений сторонами.

"Трамп мені сказав, що він проговорив усі 20 пунктів плану, пункт за пунктом. Я йому за це подякував, бо важливо, щоб ми всі були в одному контексті і щоб обговорювався саме цей документ, а не якийсь інший", - зазначив Зеленський.

Він додав, що американський лідер повідомив про готовність Путіна, однак українська сторона ставиться до таких заяв обережно.

"Для нас це не перший раз, коли Путін щось говорить, а робить інші справи. Нам важливо, щоб слова співпадали з діями", - наголосив глава держави.

Зеленський утримався від розкриття деталей переговорів, підкресливши, що ключовим залишається практичне виконання домовленостей, а не лише заяви російської сторони.