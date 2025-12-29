Трамп і Путін детально обговорили всі 20 пунктів мирного плану

Президент США Дональд Трамп провів тривалу розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої було детально обговорено всі 20 пунктів мирного плану.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський відповідаючи на питання журналістів.
За словами Зеленського, Трамп підтвердив, що проговорив документ пункт за пунктом і саме той план, який раніше був узгоджений сторонами.
"Трамп мені сказав, що він проговорив усі 20 пунктів плану, пункт за пунктом. Я йому за це подякував, бо важливо, щоб ми всі були в одному контексті і щоб обговорювався саме цей документ, а не якийсь інший", - зазначив Зеленський.
Він додав, що американський лідер повідомив про готовність Путіна, однак українська сторона ставиться до таких заяв обережно.
"Для нас це не перший раз, коли Путін щось говорить, а робить інші справи. Нам важливо, щоб слова співпадали з діями", - наголосив глава держави.
Зеленський утримався від розкриття деталей переговорів, підкресливши, що ключовим залишається практичне виконання домовленостей, а не лише заяви російської сторони.
28 грудня президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели майже двогодинну зустріч у резиденції Трампа у Флориді, після якої виступили перед журналістами. Під час переговорів сторони узгоджували спірні моменти так званого "мирного плану", ініційованого американською стороною.
На пресконференції Трамп заявив про певний прогрес у питанні Донбасу, яке стало одним із ключових під час зустрічі. За його словами, остаточного рішення поки немає, однак сторони наблизилися до фінальної домовленості.
Крім того, президент США оголосив про створення спеціальної робочої групи з питань мирного врегулювання в Україні. Водночас він уточнив, що ця структура працюватиме у взаємодії з російською стороною, а до її складу увійдуть високопосадовці американської політики.
Володимир Зеленський також уперше публічно підбив підсумки зустрічі. Він наголосив, що гарантії безпеки узгоджені повністю, а мирний план загалом готовий на 90%. Відкритими залишаються питання Донбасу та Запорізької АЕС. Щодо ЗАЕС, Трамп заявив про нібито "значний крок назустріч" з боку Путіна.
Про що говорили на зустрічі Зеленський та Трамп і чи вдалося дійти згоди щодо чутливих питань - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.