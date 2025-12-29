Трамп и Путин детально обсудили все 20 пунктов мирного плана

По словам Зеленского, Трамп подтвердил, что проговорил документ пункт за пунктом и именно тот план, который ранее был согласован сторонами.

"Трамп мне сказал, что он проговорил все 20 пунктов плана, пункт за пунктом. Я его за это поблагодарил, потому что важно, чтобы мы все были в одном контексте и чтобы обсуждался именно этот документ, а не какой-то другой", - отметил Зеленский.

Он добавил, что американский лидер сообщил о готовности Путина, однако украинская сторона относится к таким заявлениям осторожно.

"Для нас это не первый раз, когда Путин что-то говорит, а делает другие дела. Нам важно, чтобы слова совпадали с действиями", - подчеркнул глава государства.

Зеленский воздержался от раскрытия деталей переговоров, подчеркнув, что ключевым остается практическое выполнение договоренностей, а не только заявления российской стороны.