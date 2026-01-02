Трамп і прем’єрка Японії зустрінуться на тлі ескалації навколо Тайваню

Офіційно прем'єр повідомила пресі, що привітала Трампа з 250-річчям Сполучених Штатів, обговорила з ним союзницькі відносини США та Японії та можливий її візит до США навесні 2026 року.

"Президент Трамп знову запросив мене відвідати Сполучені Штати, і ми домовилися розробити конкретні умови для мого візиту цієї весни", - сказала вона.

Проте Такаїчі уникла чіткої відповіді щодо того, чи обговорювалися питання китайських навчань навколо Тайваню, які пройшли на початку тижня. За словами прем'єра Японії, вона та Трамп "обмінялися думками, зосередившись на Індо-Тихоокеанському регіоні, та підтвердили тісну координацію... в умовах поточної міжнародної ситуації".

Видання нагадує, що Китай поспіхом влаштував навколо Тайваню навчання "Місія правосуддя 2025" наприкінці 2025 року. Вони стали першими навчаннями після того, як Японія у листопаді припустила, що може втрутитися, якщо Китай спробує розпочати військові дії проти Тайваню.

Коментарі Такаїчі викликали істерику в Пекіні, де вимагали в японської прем'єрки забрати свої слова назад та всіляко погрожували Японії. Проте Токіо відмовився відступати - навіть попри те, що США несподівано відреагували дуже стримано.

"Військова діяльність і риторика Китаю щодо Тайваню та інших країн регіону безпідставно посилюють напруженість... Ми закликаємо Пекін проявити стриманість, припинити військовий тиск на Тайвань і натомість розпочати змістовний діалог", - заявив речник Державного департаменту Томас Піготт після того, як Японія та інші країни наприкінці грудня висловили занепокоєність навчаннями НВАК навколо Тайваню.