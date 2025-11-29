Трамп и Мадуро говорили о встрече, пока США усиливают давление на Каракас, - NYT
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, обсуждая возможную встречу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.
Издание со ссылкой на источники пишет, что Трамп с Мадуро обсуждали по телефону возможную встречу, хотя в ближайшее время она не планируется.
По итогам разговора не было достигнуто соглашение о проведении встречи лидеров, отметил один из источников издания.
Звонок, в котором участвовал государственный секретарь Марко Рубио, состоялся на фоне усиления США военного и дипломатического давления на Венесуэлу.
Через несколько дней должно вступить в силу решение Госдепартамента о признании "иностранной террористической организацией" Cartel de los Soles, который связывают с Мадуро, отмечает NYT.
В Каракасе в ответ обвиняют США в "смехотворной лжи" и заявляют, что такого картеля не существует.
США против Венесуэлы
Накануне Трамп заявил, что США "очень скоро" начнут принимать меры для остановки подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше.
Перед этим агентство Reuters писало, что администрация Дональда Трампа планирует в ближайшие дни запустить новый этап операций, связанных с Венесуэлой.
Однако, журналистам не удалось установить точное время или масштаб новых операций, а также принял ли Трамп окончательное решение действовать.
Перед тем Трамп приказал развернуть операцию "Южное копье" в западном полушарии (фактически возле Венесуэлы).
С момента возвращения к власти в 2025 году президент США Трамп заявлял, что один из его приоритетов - борьба с наркотиками, в том числе с фентанилом. Главным "наркобароном" президент США "назначил" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.