Трамп хочет снять ограничения из-за коронавируса к 12 апреля

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы снять ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, до 12 апреля. Об этом он заявил в эфире Fox News.

По словам Трампа, он хотел бы разблокировать экономику страны до начала празднования Пасхи в стране (12 апреля - ред.).

"Я бы хотел, чтобы страна была открыта и "рвалась в бой" к Пасхе. Мы теряем тысячи и тысячи людей ежегодно из-за гриппа. Мы не выключаем из-за этого страну. Мы теряем намного больше людей в автокатастрофах. Мы не звоним автопроизводителям и не просим их прекратить выпускать машины. Нам нужно вернуться к работе", - заявил президент США.

Напомним, 13 марта Трамп ввел в США чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Американский президент заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.

Позже в США ввели запрет на поездки из Европы. Ограничения также касаются поездок из Великобритании и Ирландии.

Кроме этого Трамп взял на себя военные полномочия для борьбы с коронавирусом. В частности, президент США может заставить предприятия изменить производство, выпуская необходимые материалы.

При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что следующим эпицентром пандемии коронавируса могут стать США. В частности, в ВОЗ фиксируют ускорение распространения COVID-19 в Штатах.