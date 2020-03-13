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Трамп ввел чрезвычайное положение в США

Новости » Общество     13.03.2020 - 21:33
Трамп ввел чрезвычайное положение в США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

В США выделят больше ресурсов для борьбы с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина.

Американский президент заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.

Согласно подписанному документу, Трамп получит специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, для в США будет выделено значительно больше ресурсов для борьбы с распространением коронавируса.

President Trump Holds a News Conference

LIVE at 3:00 p.m. ET: President Trump holds a news conference on the Coronavirus.

Опубліковано The White House Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Демократическая партия призвала американского президента Дональда Трампа объявить чрезвычайную ситуацию в стране.

Также сообщалось, что Трамп в своем обращении к нации объявил о введении новых ограничений на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса в США. В частности, все поездки из Европы будут приостановлены на следующие 30 дней. Исключением станет лишь Великобритания.

Кроме этого 12 марта в США закрыли для общественности Конгресс. Капитолий и все офисные здания Палаты представителей и Сената будут закрыты до 1 апреля. До этого чрезвычайное положение было объявлено в Вашингтоне, где находится Конгресс.

Отметим, по состоянию на 12 марта в США было зафиксировано 38 смертей от коронавируса, количество инфицированных превысило тысячу человек.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКоронавирус
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