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США ограничили въезд иностранцам из Британии и Ирландии

Новости » Политика     14.03.2020 - 21:59
США ограничили въезд иностранцам из Британии и Ирландии
Фото: Майк Пенс (flickr.com/whitehouse)

Запрет распространяется на иностранцев, которые недавно посещали эти страны

Соединенные Штаты Америки расширили меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 и запретили въезд лицам из Британии и Ирландии. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс во время брифинга в Белом доме.

По словам Пенса, запрет на поездки из Британии и Ирландии вступит в силу с полуночи понедельника, 16 марта. Ограничения вводятся в связи с увеличением случаев заражения коронавирус в данных странах.

При этом запрет распространяется на иностранцев, которые в течение последних 14 дней находились на территории Великобритании или Ирландии. Попасть в США смогут лишь американцы, постоянные резиденты с членами семьи, а также иностранные дипломаты.

Напомним, в пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездки из стран Европы в связи с распространением коронавируса в мире. При этом президент США отмечал, что данные меры не будут распространяться на Великобританию.

Как писало РБК-Украина, Европейский союз не одобрил решение Вашингтона о введении запрета на поездки из Европы из-за коронавируса. В ЕС выразили недовольство тем, что США приняли решение в одностороннем порядке и без консультаций.

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