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Трамп принял военные полномочия для борьбы с коронавирусом

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 10:21
Трамп принял военные полномочия для борьбы с коронавирусом
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США получит контроль над производством в стране

Президент США Дональд Трамп подписал закон о военном производстве в связи с пандемией коронавируса, который предполагает расширенный контроль властей над гражданской экономикой. Об этом Трамп написал в Twitter.

Согласно документу, президент получает чрезвычайные полномочия, позволяющие влиять на работу предприятий, принуждая их расширять производство и выпускать жизненно необходимые материалы.

"Я подписал акт об оборонном производстве для борьбы с китайским вирусом на случай, если нам понадобится запустить его в худшем случае в будущем. Надеюсь, в этом не будет необходимости", - написал Трамп.

Отметим, в США выявлено более 9 тысяч случаев коронавируса, из них 139 человек умерли.

Напомним, 13 марта Трамп ввел в США чрезвычайное положение. Американский президент заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.

Ранее был введен запрет на поездки в США из Европы на следующие 30 дней. Сперва ограничения не касались Великобритании и Ирландии, однако после был ограничен въезд и для этих стран.

Также РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за пандемии коронавируса. Выдача приостановлена на неопределенный срок.

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